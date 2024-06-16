У Швейцарії з 15 по 16 червня проходить Глобальний саміт миру стосовно війни в Україні. По його завершенню країни-учасники мають ухвалити підсумкову декларацію.
Агентство Reuters змогло ознайомитись з проектом документа й розкрило, що туди увійшло. Зокрема, у підсумковій декларації учасники звинувачують війну Росії проти України у спричиненні "великомасштабних людських страждань і руйнувань". Також вони закликають поважати територіальну цілісність України.
Як додається, у документі наголошується на необхідності повернути Києву контроль над Запорізькою АЕС та доступ до морських портів Україні. Окремо варто зазначити, що з декларації видалили попереднє твердження про "російську агресію" і його замінили на "війну".
Президент України Володимир Зеленський назвав відвідування саміту успішним і спрогнозував, що "твориться історія".
"Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир", — сказав він лідерам, які зібралися за величезним прямокутним столом.
Саміт миру - останні новини
В Офісі президента заявили, що поточний саміт є "інавгураційним і початковим", тому що він запускає процес і не має на меті вирішити всі проблеми, пов’язані з агресією РФ. На заході порушать лише три питання: ядерну безпеку, продовольчу безпеку та звільнення всіх полонених і депортованих українців.
Зеленський закликав країни-учасниці мирного саміту у Швейцарії до активної роботи над Формулою миру, щоб на другому Саміті зафіксувати реальний кінець війни, яку розпочала Росія.