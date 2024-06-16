З декларації видалили попереднє твердження про "російську агресію" і його замінили на "війну".

У Швейцарії з 15 по 16 червня проходить Глобальний саміт миру стосовно війни в Україні. По його завершенню країни-учасники мають ухвалити підсумкову декларацію.

Агентство Reuters змогло ознайомитись з проектом документа й розкрило, що туди увійшло. Зокрема, у підсумковій декларації учасники звинувачують війну Росії проти України у спричиненні "великомасштабних людських страждань і руйнувань". Також вони закликають поважати територіальну цілісність України.

Як додається, у документі наголошується на необхідності повернути Києву контроль над Запорізькою АЕС та доступ до морських портів Україні. Окремо варто зазначити, що з декларації видалили попереднє твердження про "російську агресію" і його замінили на "війну".

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Президент України Володимир Зеленський назвав відвідування саміту успішним і спрогнозував, що "твориться історія".

"Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир", — сказав він лідерам, які зібралися за величезним прямокутним столом.

Саміт миру - останні новини

В Офісі президента заявили, що поточний саміт є "інавгураційним і початковим", тому що він запускає процес і не має на меті вирішити всі проблеми, пов’язані з агресією РФ. На заході порушать лише три питання: ядерну безпеку, продовольчу безпеку та звільнення всіх полонених і депортованих українців.

Зеленський закликав країни-учасниці мирного саміту у Швейцарії до активної роботи над Формулою миру, щоб на другому Саміті зафіксувати реальний кінець війни, яку розпочала Росія.

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