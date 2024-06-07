Мілей вирішив скоротити свою поїздку до Європи через національні свята.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей найімовірніше не відвідає український мирний саміт у Швейцарії 15-16 червня.

"Було підтверджено, що президент не буде присутнім на мирному Саміті щодо України, який відбудеться у Швейцарії 15 і 16 числа цього місяця і на який його запросив президент Володимир Зеленський", - повідомляє видання La Nacion з посиланням на офіційні джерела.

Повідомляється, що Мілей вирішив скоротити свою десятиденну поїздку до Європи, яку він планував розпочати наступної середи. Зазначається, що Мілей вирушить до Європи 12-15 червня на зустріч G-7, повернеться до Аргентини, а потім повернеться до Європи 22-24 червня для участі в окремих заходах.

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"Зміна планів пов'язана з тим, що президент хоче бути в Аргентині на національні свята 17 і 20 червня, тому він повернеться (в Аргентину) 15-го числа і повернеться в Європу 22-го, щоб завершити своє турне", - зазначає видання.

17 червня у країні відзначають національний день латиноамериканської свободи, а 20-го - День прапора.

Таким чином, президент Аргентини все ж візьме участь у саміті G7 в Італії, призначеному на 13-15 липня, на який його запросила прем'єр-міністр Джорджія Мелоні. Водночас Мілей скасував зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, яка була запланована на 19 червня.

Мирний саміт щодо України - новини

Уже наступного тижня у Швейцарії відбудеться саміт миру. Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 2 червня участь у саміті миру підтвердили 106 країн. Також до Швейцарії прибуде близько 70 світових лідерів.

Президент США Джо Байден особисто не братиме участі в Глобальному Саміті миру, проте його відвідає віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Китай оголосив, що не братиме участі в заході. При цьому, за деякими даними, китайська сторона веде підривну діяльність проти саміту, відмовляючи інші країни їхати на нього.

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