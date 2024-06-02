Приблизно з 70-75 країн світу на Саміт мають приїхати лідери цих країн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже наразі 106 країн світу підтвердили участь у першому Глобальному Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ на полях конференції "Діалог Шангрі-Ла".

"На сьогодні підтверджено 106 країн світу, які будуть на Саміті у Швейцарії. На рівні лідерів десь на сьогодні вже підтверджено 70-75 - це президентів і керівників держав. Сполучені Штати підтвердили свою участь у Саміті на високому рівні. Поки що немає конкретного підтвердження саме президента. Але, у будь-якому випадку, я думаю, що у нас є шанс, що президент буде", - повідомив Зеленський.

Водночас за його словами, Китай не підтвердив присутність на будь-якому рівні. Зеленський уточнив, що США мають контакти з іншими державами, аби залучити їх до участі у Саміті миру, а Китай працює над тим, аби країни не приїжджали на Саміт миру.

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"Велика різниця між цими двома позиціями", - додав Зеленський.

Президент сказав, що Україні дуже потрібна підтримка азійських країн.

"Ми поважаємо кожен голос, кожну територію. Кожну з країн вашого регіону. Ми хочемо, щоби Азія знала, що відбувається в Україні, щоби Азія підтримувала закінчення війни. Щоби азійські лідери були на Саміті миру", - наголосив Зеленський.

Він відзначив, що багато країн Азії не підтримують Україну зброєю.

"Ми ніколи не тиснули. Ми ніколи не вимагали. Ми завжди звертаємося про передовсім політичну підтримку, гуманітарну підтримку, підтримку наших цивільних людей, наших дітей", - зауважив президент.

При цьому, він сказав, що для України дуже дивно і боляче бачити, як Китай допомагає Росії зірвати Саміт миру.

"Росія, на жаль, користуючись впливом Китаю на регіон, робить все - користуючись китайськими дипломатами, робить усе, щоби зірвати Саміт миру. На жаль, що така велика незалежна країна, потужна як Китай, є інструментом у руках Путіна", - наголосив Зеленський.

Окремо, як повідомив Зеленський, у Сінгапурі він не зустрічався з представниками Китаю. За його словами, Україна багато разів на різних рівнях хотіла зустрітися з представниками Китаю, у тому числі з Сі Цзіньпінем.

На переконання Зеленського, Саміт миру - це початок шляху до закінчення війни, а не до початку ще одної ескалації з боку Росії. Як впевнений президент України, якщо під час першого саміту миру вдасться добитися успіху за трьома визначеними пунктами Формули миру, а саме у питаннях ядерної безпеки, продовольчої безпеки й поверненні викрадених Росією українських дітей, то відбудеться перехід до наступних складних питань.

Також Зеленський згадав, як минулого року провів розмову з Сі Цзіньпінем.

"Ми говорили про підтримку територіальної цілісності України й нашого суверенітету. Наші позиції тоді співпадали. Після цього, я хотів мати діалог, мати зустріч, щоби запросити на Саміт миру. Проговорити наші двосторонні відносини. Я вважаю, що нам є про що говорити. Чому? Тому що найбільший товарообіг, особливо агропромисловий комплекс, металургія, найбільший товарообіг до війни, до того, поки Росія не блокувала море - в України був з Китаєм", - сказав Зеленський.

При цьому, як підкреслив президент, на жаль, на сьогодні в України потужних контактів з Китаєм немає через те, що цього не хоче китайська сторона.

Саміт миру - останні новини

Відомо, що у МЗС Китаю заявили, що країна не братиме участь у Саміті миру, адже він не відповідає його очікуванням, які включають участь як Росії, так і України.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру. Місцем проведення Саміту обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн. 28 травня Зеленський повідомив, що на першому Глобальному Саміті миру напрацюють деталі по трьом пунктам Формули миру, а потім ці напрацьовані документи передадуть Російській Федерації. Зокрема, йдеться про ядерну безпеку, продовольчу безпеку й обмін полоненими та повернення викрадених дітей.

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