Для зміцнення міжнародної рішучості на саміті необхідне сильне лідерство з боку Вашингтона і ключових європейських союзників.

Цього літа, більше, ніж будь-коли відтоді, як російські війська перетнули кордон у лютому 2022 року, Україна терміново потребує максимально рішучого підтвердження дипломатичної підтримки, підтримки у сфері безпеки та економіки з боку Заходу, пише оглядач П. Майкл МакКінлі для видання видання The Hill.

"Військова допомога з боку США та європейських союзників знову збільшується, але війни виграються не тільки на полі бою. Політична та дипломатична підтримка України також потребує посилення. Подвійні заходи, що відбулися цього літа - Саміт з питань миру в Україні у Швейцарії в червні та саміт з нагоди 75-ї річниці НАТО у Вашингтоні в липні - надають безпрецедентну можливість зробити це", - вважає він.

На його думку, саміт 15-16 червня, організований урядом Швейцарії, може стати останньою можливістю цього року активізувати ширшу міжнародну думку про глобальні наслідки війни в Україні. Точно так само, як це було до і після початку війни, адміністрація Байдена може дати імпульс як для більш термінової участі в дипломатії для досягнення миру, так і для консолідації військової підтримки союзників України через кілька тижнів на саміті НАТО.

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Останніми місяцями основною метою Вашингтона і європейських столиць було забезпечення фінансової та військової підтримки військових зусиль України. Білому дому знадобилося сім місяців, щоб подолати пропозицію Палати представників про блокування військової допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів. В Європі Угорщина майже два місяці затримувала пакет допомоги на суму 50 мільярдів євро, перш ніж погодилася його випустити.

Згаяний час позначився на війні, і Росія використовувала зимові місяці для підготовки до нового наступу, поки Захід обговорював це, а українські запаси зброї були вичерпані.

"Але саме в такі моменти дипломатія і символіка мають величезне значення і можуть нагадати про те, що поставлено на карту - і не тільки для України. Конференція у Швейцарії є на сьогоднішній день найамбітнішою спробою залучити країни світу, а не тільки західних союзників України, до підтримки припинення конфлікту, що порушив світові поставки енергії та продовольства, викликав привид ядерного конфлікту, породив другий за величиною відтік біженців, що потягнув за собою сотні тисяч жертв", - пише аналітик.

Він вважає, що для зміцнення міжнародної рішучості на саміті необхідне сильне лідерство з боку Вашингтона і ключових європейських союзників.

"Зараз можна провести паралелі з лютим 2022 року. На початку війни візити президента і кабінету міністрів до Києва, а також президента Зеленського до Вашингтона мали вирішальне значення для закріплення прихильності США до України як у свідомості народу, так і серед союзників і супротивників. Вони також надіслали недвозначний сигнал політичної та дипломатичної підтримки українцям, коли вони протистояли і розгромили тотальне російське вторгнення з метою повалення свого уряду", - зазначає оглядач.

МакКінлі впевнений, що Україна знову потребує цього підтвердження в червні 2024 року, коли Росія знову впевнена у своїх цілях.

"Ставки залишаються високими: Україна, принаймні для заснованого на правилах порядку, який панував протягом 70 років після Другої світової війни і закінчення холодної війни, є визначальним конфліктом нашої епохи. Перемога Росії перевернула б усі розрахунки Сполучених Штатів і Європи щодо власної безпеки і процвітання в майбутньому і усунула б обмеження на насильство між державами в усьому світі", - пише журналіст.

Він думає, що Росія, Китай та інші країни, які сумніваються у стійкості Сполучених Штатів, прагнуть підірвати міжнародні зобов'язання перед Україною.

"Українці пошкодують, що президент Байден не візьме участі в саміті у Швейцарії, але він зустрінеться із Зеленським у Франції на полях 80-річчя Дня Д у Франції. Крім того, віцепрезидентка Камала Гарріс, яка представлятиме адміністрацію, може працювати з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та іншими світовими лідерами, присутніми перед учасниками мітингу, щоб послати безпомилковий сигнал у цей критичний момент: Україна не самотня", - додав експерт.

Саміт миру у Швейцарії - деталі

Уже наступного тижня у Швейцарії відбудеться саміт миру, де взяти участь можуть понад 150 країн. Однак, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, обговорювати мирні переговори між Україною та Росією на ньому не будуть.

"Там не буде мирних переговорів. Ми все ще далекі від цього, поки Росія вірить, що зможе досягти своїх цілей на полі бою", - заявив він.

Натомість канцлер розповів, що мета саміту - залучити якомога більше країн усього світу, щоб дати чітко зрозуміти Росії, що Статут ООН і Міжнародне право діють. А для того, щоб говорити про якісь мирні переговори, потрібно, щоб Москва вивела всі свої війська з України.

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