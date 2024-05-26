У США поки що не уточнили, хто саме приїде на захід.

США братимуть участь у мирному саміті щодо України, який пройде у Швейцарії в червні.

Це Reuters підтвердив офіційний представник США. При цьому він відмовився уточнити, хто від країни приїде на саміт.

Раніше державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США підтримують саміт миру у Швейцарії та сподіваються, що він пройде успішно. За його словами, США будуть потужно представлені на цьому заході.

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Саміт миру в Швейцарії

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів США та Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна взяти участь у конференції щодо миру в Україні. Зеленський повідомив, що в зустрічі візьмуть участь представники понад 80 країн. Але РФ не запрошена на саміт миру у Швейцарії.

У квітні лідер КНР Сі Цзіньпін заявляв, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання "української кризи", але лише за умови участі представників РФ.

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