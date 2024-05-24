Вже відомо, що Китай вирішив послати свого головного дипломата на зустріч з агресором замість глобального саміту миру.

Росія планує провести зустріч країн БРІКС приблизно в той самий час, коли має відбутися український саміт миру у Швейцарії. Про це журналістам Politico розповіли двоє високопоставлених дипломатів ЄС, імена яких не називаються.

"Зустріч у Москві відбудеться на рівні міністрів закордонних справ, що, якщо буде підтверджено, означатиме, що Китай не направлятиме верховного представника Ван Ї на швейцарську зустріч", – пише видання із посиланням на дипломатів.

За інформацією Politico, раніше Пекін вже попереджав дипломатів ЄС, що "не буде схильний" відправляти представників високого рівня на швейцарський саміт, якщо туди не запросять Росію.

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Слід зазначити, що окрім Росії та Китаю, до організації БРІКС сьогодні також входять Бразилія, Індія, Південна Африка, Саудівська Аравія, Іран, ОАЕ, Єгипет та Ефіопія.

Український саміт миру у Швейцарії

Як писав УНІАН, Швейцарія планує провести саміт щодо "формули миру" в Україні в середині червня. Передбачається, що участь у саміті візьмуть від 80 до 100 країн, запрошення надіслано 160 делегаціям. Попередньо він може відбутися 16-17 червня.

В Швейцарії зазначили, що Росію на саміт не запрошено.

За словами Володимира Зеленського, на саміті буде розроблена детальна "мапа" закінчення війни з погляду справедливого миру. Потім цей документ буде опрацьований на технічному рівні. На першому саміті мають вирішити, як змусити Росію рухатись до справедливого миру.

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