Передбачається, що аргентинський президент прибуде до Швейцарії прямо з Італії, де перебуватиме з візитом.

Аргентинський президент Хав'єр Мілей змінив плани і вирішив узяти участь у Глобальному мирному саміті з питань України, який пройде у Швейцарії на цих вихідних.

Як пише видання La Nacion із посиланням на джерела, Мілей за кілька годин наважився змінити свій маршрут і вирушити до Швейцарії після візиту в Італію. Видання зазначило, що Мілей ухвалив рішення про участь у саміті "після конкретного прохання українського президента".

Видання зазначило, що з ранку і до обіду 15 червня, до приїзду президента на саміт, країну представлятиме міністр закордонних справ Діана Мондіно разом із міністром оборони Луїсом Петрі.

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Нагадаємо, 7 червня з'явилася інформація, що Хав'єр Мілей не приїде на саміт до Швейцарії.

Саміт миру у Швейцарії

Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. Хоча свою участь підтвердили понад сотня країн, Зеленський сказав, що на саміт поки що приїдуть "не всі, від кого залежить мир".

Серед значущих країн, які відмовилися від участі в саміті - Саудівська Аравія та Китай.

Замість президента США Джо Байдена на Глобальний саміт миру у Швейцарії приїде віцепрезидентка Камала Гарріс.

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