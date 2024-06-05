В Офісі президента вважають важливою новиною, що на Саміт миру приїде віце-президент США Камала Гарріс.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на те, що президент США Джо Байден особисто не братиме участі у Глобальному Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня неподалік швейцарського міста Люцерн.

Про це Єрмак повідомив у Telegram. "Попереду дві зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом - важливі питання підтримки України, зміцнення нашої оборони. Важлива новина щодо підтвердження участі віце-президентки США Камали Харріс у Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії", - зазначив Єрмак.

За його словами, для України дуже важлива підтримка зусиль для забезпечення справедливого та міцного миру, що ґрунтується на суверенітеті та територіальній цілісності України і принципах Статуту ООН.

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"Ми будемо дуже раді бачити Камалу Харріс, а також інших лідерів та представників держав Заходу і Глобального Півдня", - заявив Єрмак.

Саміт миру у Швейцарії

2 червня президент України Володимир Зеленський відзначив, що участь у Саміті миру підтвердили 106 країн світу. Зокрема, до Швейцарії приїде 70-75 лідерів інших держав.

У Білому домі заявили, що на Саміт миру у Швейцарії від США поїде віце-президент країни Камала Гарріс. Вона підкреслить відданість адміністрації Байдена підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН.

Зеленський заявляв, що США мають контакти з іншими країнами та намагаються їх залучити до участі у Саміті миру.

На переконання Зеленського, Саміт миру - це початок шляху до закінчення війни, а не до початку ще одної ескалації з боку Росії. Як впевнений президент України, якщо під час першого саміту миру вдасться добитися успіху за трьома визначеними пунктами Формули миру, а саме у питаннях ядерної безпеки, продовольчої безпеки й поверненні викрадених Росією українських дітей, то відбудеться перехід до наступних складних питань.

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