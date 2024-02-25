До цього, за словам Єрмака, має бути розроблений спільний із союзниками України план.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що на саміт у Швейцарії, який стосуватиметься формули миру, планується запросити понад 160 країн. При цьому він не виключив участі Росії у другому такому саміті.

"Мальта, Давос - ми презентували усі 10 пунктів (формули миру - УНІАН). В цій роботі… було дуже широке представництво нашого уряду, парламенту, тобто всіх гілок влади в Україні", - нагадав керівник ОП на Форумі "Україна. Рік 2024" і зауважив, що станом на сьогодні є результат роботи кожної з груп.

Єрмак додав: "В Давосі ми вже домовилися про те, що ми свою роботу закінчили. І наступного дня під час зустрічі президента України і президента Швейцарії вони домовилися про проведення першого саміту, інавгураційного саміту на рівні лідерів".

Відео дня

За його словами, такий саміт відбудеться найближчим часом в Швейцарії. Станом на сьогодні запрошення на нього підготовані та будуть направлені понад 160 країнам.

Крім того, Єрмак додав, що українська та швейцарська команда потужно працюють над підготовкою цієї дуже великої міжнародної події.

"Ціллю першого саміту повинна стати фіксація… Дуже важлива особиста зустріч лідерів, на якій буде зафіксовано те, про що ми говорили всі ці місяці на рівні послів, на рівні радників", - зазначив він.

Керівник ОП повідомив, що сьогодні відбувається робота над документом, який міг би стати результатом цієї першої зустрічі.

"Після першої зустрічі ми беремо певний час для того, щоб підготувати спільний план відповідальних країн світу, який буде передбачати відновлення… А також подолання криз, які створила ця війна", - сказав Єрмак.

Він не виключив участі Росії у другому такому саміті:

"Коли цей план буде створено без будь-яких посередників десь під столом, а відкрито і за участю усіх країн, які з нами пройдуть цей шлях, - на другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо представників Російської Федерації. Їм. буде представлено і дано цей план на той випадок, якщо той, хто на той час представлятиме країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру".

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс висловив сподівання, що Китай "допоможе нам" в мирних переговорах по Україні після того, як минулого місяця Швейцарія погодилася провести глобальний мирний саміт по Україні.

Україна заявила, що запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому "мирному саміті" світових лідерів у Швейцарії, щоб знайти шляхи припинення війни Росії проти України.

На прохання президента України Володимира Зеленського нейтральна Швейцарія погодилася провести захід, але дата і місце ще не визначені.

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