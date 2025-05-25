Цього року він проходитиме у Гаазі.

Президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення на саміт Північноатлантичного Альянсу, який цього року проходитиме у Гаазі.

Про це в інтерв'ю WNL повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Він також підтвердив, що на саміті НАТО буде присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Інших деталей очільник оборонного міністерства не навів?

"Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. НАТО розглядає, де в програмі Зеленський може мати гарне місце".

Саміт НАТО у Гаазі

Як відомо, захід відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт.

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Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів.

Генеральний секретар альянсу Марк Рютте повідомляв, що в центрі уваги буде обговорення військової допомоги Україні для зміцнення її обороноздатності та забезпечення стійкого миру після завершення бойових дій .

Також очікується обговорення зміцнення обороноздатності НАТО та відносин зі Сполученими Штатами Америки

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили, що Вашингтон виступає проти участі Зеленського в цьому саміті. Після цього у міністерстві закордонних справ Нідерландів заявили, що це рішення ухвалювати не Штатам.

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