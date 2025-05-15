Найближчий саміт альянсу відбудеться у червні.

США не хочуть бачити Володимира Зеленського на саміті НАТО в Гаазі наступного місяця. Однак Вашингтон не уповноважений ухвалювати рішення про недопущення президента України до цієї зустрічі. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп під час брифінгу.

Він наголосив, що саме Нідерланди будуть господарем червневого саміту, і особисто сам він буде "дуже радий прийняти президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі". Однак навіть країна-господар не вирішує, кого запрошувати на саміт, зазначив Вельдкамп.

"Це генеральний секретар НАТО вирішуватиме", — сказав міністр.

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Саміт НАТО у червні

Як писав УНІАН, напередодні західні ЗМІ написали, що, за даними їхніх джерел, США виступають проти запрошення президента України на саміт НАТО в Нідерландах. При цьому на саміт все ж запросили кількох інших важливих партнерів альянсу – Японію, Південну Корею, Австралію та Нову Зеландію.

Показово, що небажання США запрошувати Україну з’явилося одночасно із пропозицією Дональда Трампа відновити співпрацю НАТО з Росією. Йдеться про реанімацію Ради Росія-НАТО, яка припинила діяльність після російської агресії проти Грузії у 2008 році.

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