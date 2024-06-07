Допомога Україні буде пріоритетом, коли союзники по Альянсу зберуться у Вашингтоні наступного місяця.

Україна буде в центрі уваги наступного місяця на саміті НАТО у Вашингтоні. А очікувань у Києва багато. Про це пише Politico.

Так, за словами віце-прем’єр-міністра України з питань ЄС та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Київ очікує рішень, які "допоможуть суттєво зміцнити обороноздатність країни та її здатність протистояти російській агресії, а також стати запобіжником від повторних нападів у майбутньому".

"Ми також очікуємо конкретних рішень щодо членства України в НАТО в пакеті з іншими гарантіями безперервності військової допомоги та підвищення оперативної сумісності", – сказала урядовець. Відео дня

Видання нагадує, що 32 країни-члени НАТО зберуться 9-11 липня у Вашингтоні, щоб відзначити 75-ту річницю створення Альянсу. При цьомву саміт буде зосереджений здебільшого на будівництві оборонного виробництва та досягненні планових показників оборонного бюджету в умовах загроз з боку Росії.

"Але в пріоритеті також буде допомога Україні, і до зібрання планує приєднатися президент України Володимир Зеленський. Київ планує використати можливість для просування конкретних практичних ініціатив, які б забезпечили надійні системи протиповітряної та протиракетної оборони на всій території України. Достатня кількість систем Patriot допоможе забезпечити безпеку мирних міст і критичної інфраструктури, що є ключовим елементом нашого виживання в прийдешню зиму", – сказала Стефанішина.

У свою чергу Джуліанна Сміт, постійний представник США при НАТО, заявила, що союзники по Альянсу на липневій зустрічі висунуть "цілий пакет результатів, які слугуватимуть мостом" до майбутнього членства України в НАТО.

"Частиною пакету буде мова, яку ми використовуємо для опису прагнень України до членства. Частиною цього буде робота з визначення нових ресурсів для наших друзів в Україні та забезпечення того, щоб ми надіслали сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться", - підкреслила Сміт.

Саміт НАТО - останні новини

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, чого чекати Україні від літнього саміту НАТО. За його словами, союзники зроблять чіткі кроки, щоб наблизити вступ України у Альянс.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, чого Україні чекати від саміту НАТО у Вашингтоні. Він підкреслив, що лідери країн-членів Альянсу зроблять подальші кроки для інвестування у безпеку, зміцнення зв'язків з партнерами та посилення підтримки Києва.

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