Держсекретар США наголосив, що Україна продовжує боротися з РФ у Криму та Чорному морі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має право проводити військові дії в тимчасово окупованому Криму для свого захисту.

"Останніми тижнями ми працювали над тим, щоб прискорити постачання допомоги на передову, щоб українці отримали все необхідне для боротьби з триваючою російською агресією. Звичайно, роль відіграє надзвичайна мужність і стійкість самих українців, які справляються з проблемами в Харкові і на сході країни, але за необхідності продовжують боротися з Росією в Криму, а також у Чорному морі", - підкреслив він під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також він прокоментував безпекову угоду, яку нещодавно підписали президенти США та України. Блінкен очікує, що перед самітом НАТО ще близько 20 країн зроблять так само, аби зміцнити підтримку для України.

Відео дня

"Це є доказом, чітким доказом того, що всі наші партнери з Україною на довгострокову перспективу. І якщо пан Путін розраховує на те, що він переживе Україну, переживе будь-кого з нас, то він помиляється. Він помиляється. І знову ж таки, я думаю, що ви побачите саміт, який ще більше наголосить на цьому", - запевнив він.

За його словами, українська стратегія, реалізацією якої займаються США, демонструє ефективні результати відбиття російської агресії.

"І це було зроблено напрочуд успішно, пам'ятаючи, що метою Путіна з першого дня було стерти Україну з мапи, покласти край її існуванню як незалежної країни, приєднати її до Росії. Це не вдалося. Але в майбутньому ми хочемо переконатися, що Україна досягла успіху, що вона міцно стоїть на власних ногах, у військовому, економічному, демократичному плані. І це саме те, що ми допомагаємо Україні зробити. І це є ознакою успіху в майбутньому", - зауважив держсекретар США.

Саміт НАТО - що відомо

Як писав УНІАН, 32 країни-члени НАТО зберуться 9-11 липня у Вашингтоні, аби відзначити 75-ту річницю створення Альянсу. Загалом саміт буде зосереджений на будівництві оборонного виробництва та досягненні планових показників оборонного бюджету через загрози з боку РФ.

Водночас віце-прем’єр-міністра України з питань ЄС та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Київ очікує від саміту рішень, які "допоможуть суттєво зміцнити обороноздатність країни та її здатність протистояти російській агресії, а також стати запобіжником від повторних нападів у майбутньому".

"Ми також очікуємо конкретних рішень щодо членства України в НАТО в пакеті з іншими гарантіями безперервності військової допомоги та підвищення оперативної сумісності", - наголосила вона.

Вас також можуть зацікавити новини: