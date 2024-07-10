У НАТО підтверджують "незворотній шлях" України до членства в Альянсі.

Країни НАТО погодили текст підсумкової декларації саміту у Вашингтоні, у якій, зокрема, зазначено, що союзники по НАТО візьмуть на себе зобов’язання підтримувати Україну на шляху в НАТО.

У проекті декларації, з яким ознайомилось Reuters, йдеться, що альянс продовжуватиме підтримувати Україну "на її незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО".

Також підтверджується, що НАТО "буде в змозі надіслати Україні запрошення приєднатися до альянсу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

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Також у проєкті декарації також сформульовані більш жорсткі формулювання щодо Китаю. Зокрема, зазначено, що Китай є "вирішальним чинником" військових зусиль Росії в Україні та що Пекін продовжує створювати системні виклики євроатлантичній безпеці.

У проєкті декларації НАТО закликає Китай припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль Росії, а також висловлює стурбованість космічними можливостями Китаю, швидким розширенням його ядерного арсеналу та закликає Пекін брати участь у обговоренні стратегічного зменшення ризику.

Крім того, у проекті комюніке говориться, що союзники мають намір надати Україні мінімальне фінансування в 40 мільярдів євро у вигляді військової допомоги протягом наступного року, але не погодилися на багаторічне зобов’язання, до якого зкликав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Вступ України до НАТО

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що не може назвати дату, коли Україна набуде членства в НАТО, але це станеться тоді, коли з'явиться консенсус серед членів НАТО щодо вступу України. При цьому він зазначив, що це відбудеться лише тоді, коли повністю припиняться бойові дії в Україні.

Він додав, що пеісля завершення війни треба забезпечити, аби Україна мала спроможності стримувати майбутню агресію Росію, і Україні потрібні безпекові гарантії. Такою найкращою безпековою гарантією він вважає статтю 5 Вашингтонського договору про заснування НАТО.

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