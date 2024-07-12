Документ підписали Європейський Союз і ще 21 держава, проте у майбутньому до договору можуть приєднатися і інші країни.

11 липня на полях саміту НАТО у Вашингтоні було підписано історичний Український договір (Ukraine Compact). Документ буде координувати та прискорювати допомогу Україні в сфері безпеки.

Текст договору опублікували на сайті Європейської комісії. Відомо, що документ підписали Європейський Союз і ще 21 держава: Сполучені Штати Америки, Бельгія, Канада, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Японія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція та Сполучене Королівство.

Як сказано на сайті Єврокомісії, договір було укладено з метою координації та прискорення колективних зусиль, спрямованих на задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки.

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"Цим Договором ми заявляємо про наш незмінний намір і зобов'язання забезпечити Україні можливість успішно захищати свою свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність сьогодні і стримувати акти агресії в майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Так, Сторони, що підписали Угоду, зобов'язуються:

1. Підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, в тому числі шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та підготовки, сучасної військової техніки, а також оборонно-промислової та необхідної економічної підтримки, працюючи на двосторонній основі та через існуючі багатосторонні механізми, включаючи Українську оборонну контактну групу та її коаліції сил і засобів, Програму НАТО з надання допомоги та підготовки в галузі безпеки в Україні та Місію ЄС з надання військової допомоги в Україні (EUMAM Ukraine);

2. Прискорити зусилля з розбудови майбутніх Збройних Сил України, які підтримуватимуть надійну оборону та спроможність до стримування, в тому числі шляхом скликання протягом 6 місяців на рівні міністрів оборони через Контактну групу з питань оборони України наради для розгляду та затвердження дорожніх карт, підготовлених лідерами коаліцій сил і засобів, кожна з яких є підписантом Договору, щодо розвитку майбутніх Збройних Сил до 2027 року, у координації з НАТО та Місією ЄС в Україні, з метою продовження зміцнення Збройних Сил у 2030-х роках;

3. У разі збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України у здійсненні нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших штрафів.

"Ми маємо намір дотримуватися цих зобов'язань з непохитною рішучістю, використовуючи багатосторонню архітектуру безпеки, яка підтримує Україну, згідно з нашими відповідними національними законами та політикою безпеки і оборони. Підписанти планують виконувати ці зобов'язання в міру того, як Україна продовжуватиме свій шлях до майбутнього членства в ЄС, НАТО та ширшої євроатлантичної спільноти. Інші країни, які бажають зробити свій внесок у ці зусилля, спрямовані на забезпечення вільної, демократичної, незалежної та суверенної України, можуть приєднатися до цього Договору після укладення двосторонньої угоди або домовленості з Україною у сфері безпеки", – йдеться у публікації.

Саміт НАТО: інші новини

10 липня країни НАТО погодили текст підсумкової декларації саміту у Вашингтоні. У ньому, зокрема, йдеться про те, що союзники по Альянсу візьмуть на себе зобов’язання підтримувати Україну на шляху в НАТО.

Також зазначається, що НАТО "буде в змозі надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

Крім того, низка країн зробили заяви щодо підтримки України. Зокрема, премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час 75-го саміту Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні закликала передати всі засоби ППО Данії Україні, як раніше було зроблено з артилерією.

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