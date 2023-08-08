Китай "активно сприятиме мирним переговорам", запевнив міністр закордонних справ.

У вівторок, 8 серпня, міністри закордонних справ Китаю та РФ Ван І та Сергій Лавров мали телефонну розмову. Китайський міністр під час перемовин запевнив свого російського колегу, що Пекін дотримуватиметься незалежної та неупередженої позицію щодо війни в Україні. Їхня розмова відбулася за лічені дні після перемовин у Саудівській Аравії.

"Сторони також обмінялися думками щодо української кризи та інших міжнародних і регіональних проблем, що становлять спільний інтерес. Ван І наголосив, що щодо української кризи Китай відстоюватиме незалежну та неупереджену позицію, виступатиме об’єктивно та раціонально, активно сприятиме мирним переговорам та шукатиме політичне вирішення будь-якої міжнародної багатосторонньої події. Лавров зазначив, що Росія згодна з позиційним документом Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, цінує та вітає конструктивну роль Китаю в цьому питанні", – інформує китайське зовнішньополітичне відомство.

Ця заява була зроблена після того, як Китай взяв участь у міжнародних переговорах щодо врегулюванні війни в Україні, що пройшли в Саудівській Аравії. Пекін високо оцінив цей захід, констатувавши, що він допоміг "консолідувати міжнародний консенсус".

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Китай на переговорах у Джидді

5-6 серпня у Джидді, Саудівська Аравія, пройшли переговори щодо припинення війни в Україні. У них взяли участь представники понад 40 країн, у тому числі Китаю, США й держав Європи, але не Росії.

Від Китаю був присутній спецпосланника з питань Євразії та екс-посол Китаю в Росії Лі Хуей, який в травні відправлявся у "європейське турне" з метою просувати китайський мирний план щодо України.

Spiegel з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах писав, що Китай брав активну участь у переговорах у Джидді і відправив "позитивний" сигнал про проведення подібних зустрічей в майбутньому.

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