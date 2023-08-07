Зустріч завершилася без підсумкової декларації.

Китай брав активну участь у переговорах у Джидді і відправив "позитивний" сигнал про проведення подібних зустрічей в майбутньому.

Про це пише Spiegel з посиланням на джерела в європейських дипломатичних колах. Видання зазначає, що переговори за закритими дверима завершилися без підсумкової декларації. "Заключних слів не прозвучало, були лише обережно-позитивні сигнали з боку Китаю", - йдеться в повідомленні.

Зустріч проходила на рівні радників з нацбезпеки. Від імені уряду Німеччини в ній взяв участь Йенс Плетнер, радник із зовнішньої політики канцлера Олафа Шольца. Делегацію США очолював Джейк Салліван.

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Метою зустрічі в Джидді була консолідація різних мирних планів, наприклад, Китаю, Африки та Бразилії з "формулою миру" України. Було досягнуто згоди щодо основних пунктів мирного вирішення, таких як територіальна цілісність і суверенітет України.

Переговори в Саудівській Аравії: що відомо

5-6 серпня в Саудівській Аравії відбувся дводенний саміт, на якому представники 42 країн обговорювали шляхи мирного завершення війни в Україні.

Про свою участь у цій зустрічі в останній момент оголосили країни-партнери Росії Індія і Китай. Представників РФ на цю зустріч не покликали.

В Офісі президента України повідомили, що були проведені продуктивні консультації за ключовими принципами, на яких повинен будуватися справедливий і міцний мир.

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