Представник Китаю на заході спілкувався з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни, зазначили у китайському Міністерстві закордонних справ.

Переговори в Джидді - це місто, розташоване в Саудівській Аравії, щодо мирного вирішення повномасштабної війни України з РФ, мають певний результат.

Саміт у Саудівській Аравії допоміг "консолідувати міжнародний консенсус", повідомляє у понеділок, 7 серпня, Reuters з посиланням на письмову заяву Міністерства закордонних справ Китаю.

Китай на захід відправив колишнього посла в РФ - спеціального посланника з питань Євразії Лі Хуея. У МЗС Китаю зазначили, що дипломат "мав широкі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні..., вислухав думки та пропозиції всіх сторін і надалі консолідував міжнародний консенсус".

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У міністерстві стверджують, що "всі сторони позитивно прокоментували присутність Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам".

Мирні переговори в Саудівській Аравії - сьогодні це варто знати

Переговори у Джидді відбулися 6 серпня, у них приймали участь представники понад 40 країн, у тому числі Китаю, США й держав Європи. Представників РФ на заході не було.

Західні ЗМІ писали, що зустріч проходила на рівні радників з нацбезпеки, і її метою була консолідація різних мирних планів щодо України - китайського, африканського й бразильського, з "формулою миру" нашої влади. Журналісти дізналися, що досягнуто згоди щодо основних пунктів мирного вирішення - суверенітету України й територіальної цілісності.

Довідка УНІАН. У листопаді минулого року в Індонезії на саміті "Великої двадцятки" (G20) президент Володимир Зеленський представив українську "формулу миру", яка складається з 10 пунктів.

Йдеться про такі пункти:

виведення російських військ і припинення бойових дій;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни;

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека, енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання cтатуту ООН;

відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

повернення справедливості;

протидія екоциду.

Варто зазначити, що Китай представив свій "мирний план" щодо України наприкінці лютого 2023 року. Цей план складається з 12 пунктів, але не передбачає виведення військ окупантів з української землі.

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