Переговори в Джидді - це місто, розташоване в Саудівській Аравії, щодо мирного вирішення повномасштабної війни України з РФ, мають певний результат.
Саміт у Саудівській Аравії допоміг "консолідувати міжнародний консенсус", повідомляє у понеділок, 7 серпня, Reuters з посиланням на письмову заяву Міністерства закордонних справ Китаю.
Китай на захід відправив колишнього посла в РФ - спеціального посланника з питань Євразії Лі Хуея. У МЗС Китаю зазначили, що дипломат "мав широкі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні..., вислухав думки та пропозиції всіх сторін і надалі консолідував міжнародний консенсус".
У міністерстві стверджують, що "всі сторони позитивно прокоментували присутність Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам".
Мирні переговори в Саудівській Аравії - сьогодні це варто знати
Переговори у Джидді відбулися 6 серпня, у них приймали участь представники понад 40 країн, у тому числі Китаю, США й держав Європи. Представників РФ на заході не було.
Західні ЗМІ писали, що зустріч проходила на рівні радників з нацбезпеки, і її метою була консолідація різних мирних планів щодо України - китайського, африканського й бразильського, з "формулою миру" нашої влади. Журналісти дізналися, що досягнуто згоди щодо основних пунктів мирного вирішення - суверенітету України й територіальної цілісності.
Довідка УНІАН. У листопаді минулого року в Індонезії на саміті "Великої двадцятки" (G20) президент Володимир Зеленський представив українську "формулу миру", яка складається з 10 пунктів.
Йдеться про такі пункти:
- виведення російських військ і припинення бойових дій;
- недопущення ескалації;
- фіксація закінчення війни;
- радіаційна та ядерна безпека;
- продовольча безпека, енергетична безпека;
- звільнення всіх полонених і депортованих;
- виконання cтатуту ООН;
- відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
- повернення справедливості;
- протидія екоциду.
Варто зазначити, що Китай представив свій "мирний план" щодо України наприкінці лютого 2023 року. Цей план складається з 12 пунктів, але не передбачає виведення військ окупантів з української землі.