За словами Єрмака, Пекін уважно стежить за швейцарським самітом.

Попри взаємну критику останніх тижнів, Україна відкрита до діалогу з Китаєм, оскільки основні позиції Києва і Пекіна збігаються. Про це заявив журналістам очільник Офісу президента України Андрій Єрмак на Саміті миру в Швейцарії.

Він нагадав, що Китай був присутній на другій українській конференції з питань миру, яка проходила в Саудівській Аравії в серпні минулого року. І хоча сьогодні Китаю немає на саміті у Швейцарії, за словами Єрмака, Пекін дуже уважно стежить за цим заходом.

"Як говорив президент, якщо наші принципи справедливого миру, питань гуманітарної безпеки, ядерної безпеки, якщо вони збігаються, то цей діалог буде, і ми вважаємо, що ми відкриті до того, щоб залучалися такі потужні країни, як Китай", - передає слова Єрмака кореспондент УНІАН.

Саміт миру у Швейцарії: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні у Швейцарії стартував дводенний Саміт миру, в рамках якого Україна хоче залучити світову спільноту до просування української формули миру. За даними швейцарської влади, у заході візьмуть участь 100 делегацій - 92 країн і 8 організацій. Серед них будуть 57 президентів.

За словами Єрмака, Україна і партнери шукають можливість запросити Росію на другий Саміт миру. Але спершу, за його словами, потрібно узгодити план дій спільно з партнерами.

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