'За одним столом': Єрмак допустив участь Росії у другому Саміті миру

За його словами, це станеться, якщо підготують спільний план запрошення представника Росії на цей захід.

Україна та партнери шукають можливість запрошення Росії на другий Саміт миру, якщо спільний план запрошення буде готовий.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на полях Саміту миру, що стартував сьогодні у Швейцарії. Очільник ОП додав, що головне - узгодити план спільно з партнерами, тоді його можна буде представити Росії для подальшого запрошення їхнього представника на другий саміт.

"Ми покажемо, що українці - жертви російської агресії, але сильна та героїчна нація. Ми покажемо, що можна і потрібно вирішувати цю проблему відкрито, за одним столом. Не під столом, не шляхом якихось таємних переговорів. Жодного компромісу з незалежністю, жодного компромісу з суверенітетом і територіальною цілісністю. Але ми дуже чітко ставимося до нашої філософії формули миру та цієї процедури сьогодні", - сказав Єрмак.

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"Ми шукаємо можливість представити цей план представнику Росії. Ми думаємо, що це може статися на другому саміті", - додав очільник ОП.

Саміт миру в Швейцарії - деталі

Сьогодні у Швейцарії розпочався Глобальний саміт миру, в якому візьмуть участь майже сто країн, у тому числі понад пів сотні глав держав і урядів з усього світу. Для проведення саміту президент Зеленський відвідав десятки країн, аби заручитися підтримкою, було розіслано понад півтори сотні запрошень та підписано безпекові угоди з країнами світу.

Уряд Швейцарії підтвердив, що в саміті миру щодо України візьмуть участь 100 делегацій, з них 92 країни та 8 організацій.

Уряд вказав, що на захід прибудуть 57 президентів, а відкриє його швейцарський глава держави Віола Амерд.

"Мета саміту - розпочати мирний процес, створити довіру та встановити коло пропозицій для наступних кроків до такого процесу. Усі присутні держави мають запропонувати бачення справедливого і довготривалого миру в Україні", - йдеться в урядовому комюніке напередодні саміту.

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