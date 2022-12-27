Він зазначив, що лише санкції не допоможуть зупинити війну, але вони показують свою ефективність.

Санкції, запроваджені Євросоюзом проти РФ є ефективними і їхня дія стане помітніша з часом.

Таку думку висловив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель в інтерв’ю PAP. На питання про те, чи працюють антиросійські санкції, він відповів ствердно. "Санкції, у поєднанні з військовою допомогою Україні, міжнародним тиском та дилпоматичними зусиллями, дають свої плоди. Чим більше часу минатиме, тим болючішими вони стануть для керівництва Кремля та російської економіки", - зазначив Боррель і додав, що головна мета санкцій - не дати Путіну фінансувати вою воєнну машину.

При цьому дипломат зауважив, що санкції не є панацеєю і лише вони не спинять війну. "Це один з інструментів, які ми задіяли, але вже очевидно, що вони працюють і мають для Росії серйозні наслідки: російська економіка суттєво постраждала і втрачає спроможність модернізуватися", - додав він.

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Боррель зазначив, що, за прогнозами ОЕСР, економіка РФ у 2023 році скоротиться на 5,6%.

9-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ

15 грудня ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, запроваджених у зв'язку з воєнною агресією РФ в Україні.

Санкції застосовані до представників Держдуми РФ, фізичних осіб, компаній та представників військового сектору, осіб, які були причетні до координації розкрадання українського зерна та іншої української продукції, до викрадення людей, зокрема дітей.

До санкційного пакета увійшли 5 російських політичних партій, які представлені у Держдумі РФ.

Крім того, ЄС застосував санкції до суддів конституційного суду РФ, а також осіб, які причетні до російської пропаганди. "Йдеться як і про окремих представників, так і про телеканали. Це "НТВ-Мир", "Россия-1", "Рен-ТВ" та російський Перший канал", - зауважив представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов.

У санкційному списку - російський бізнесмен Юрій Ковальчук з родиною. Його називають "особистим банкіром" президента РФ.

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