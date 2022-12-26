Росія продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а "Росатом" сподівається нарощувати експортну виручку.

Україна буде домагатися введення санкцій проти російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".

Як повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram, закордонні замовлення "Росатому" становлять 200 млрд доларів.

"Ми ще в листопаді в рамках санкційної групи Макфола-Єрмака пропонували детальний план цих санкцій. Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а" Росатом" сподівається нарощувати експортну виручку", - заявив Єрмак.

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"Так не може бути. Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатому" стали реальністю", - заявив Єрмак.

Раніше Україна закликала Євросоюз позбавити Росію привілеїв і прав у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) і закрити проекти, які веде "Росатом" по всьому світу.

Вторгнення в Україну і крах Російської економіки:

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-. 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній. Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, так як запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень. За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу. Стеля цін означає, що з 5 Грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Станом на 19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

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