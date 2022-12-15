Сьогодні відбувається саміт ЄС за участі головів держав і урядів країн-членів.

Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу погодили дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.

"9-й санкційний пакет ЄС щодо Росії погоджено! Письмова процедура до завтрашнього полудня", - повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

Також, з посиланням на дипломатів, цю інформацію підтверджує журналіст видання Politico Джакопо Барігацці. Інших подробиць вони не повідомили.

Відео дня

Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: що відомо

7 грудня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила заходи, які можуть бути застосовані, у разі ухвалення країнами-членами, в рамках дев'ятого пакета санкцій проти Росії.

Новим пакетом пропонується внести до санкційного списку ще майже 200 фізичних та юридичних осіб, які мають стосунок до ракетних ударів Росії по мирному населенню України, викрадення українських дітей та вивезення їх до Росії, розкрадання української сільськогосподарської продукції. У списку – військові, політики, представники російського оборонпрому.

Також дев'ятим пакетом передбачено запровадження санкцій ще проти трьох російських банків; застосування нового експортного контролю; додаткових економічних заходів до російського енергетичного та гірничодобувного секторів. Крім того, пропонується заборонити мовлення в ЄС ще 4 російським телеканалам.

Як зазначила голова ЄК, цей пакет також доповнює повну заборону ЄС на імпорт нафти з Росії морем, а також обмеження світових цін на нафту, узгоджене країнами G7.