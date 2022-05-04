Обмеження включають блокування RT і Sputnik на всіх платформах.

Уряд Великобританії запровадив нові санкції проти Російської Федерації. У Лондоні оголосили про заборону на експорт послуг у РФ.

Про це повідомляє прес-служба британського уряду.

"Міністр закордонних справ Ліз Трас сьогодні оголошує про заборону на експорт послуг до Росії, відрізаючи її від ведення бізнесу з британськими секторами, які мають вирішальне значення для російської економіки", - йдеться в повідомленні.

Які обмеження застосували:

заборона на надання бухгалтерських послуг, консультацій з управління та PR російським підприємствам, а це 10%.

блокування контенту RT і Sputnik в соціальних мережах, інтернет-сервісах і магазинах додатків.

"Ведення бізнесу з режимом Путіна є моральним банкрутством і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань у всій Україні. Скорочення доступу Росії до британських послуг чинить більший тиск на Кремль і, врешті - решт, допоможе забезпечити поразку Путіна в Україні", - пояснила Трас.

Під санкції потрапили:

Євген Піддубний - військовий кореспондент Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії;

Олександр Коц - військовий кореспондент Російської газети "Комсомольская правда";

Дмитро Стешин - російський журналіст, спеціальний кореспондент "Комсомольської правди".

Санкційний список юросіб поповнили:

Всеросійське державне телебачення і радіомовлення;

Інфорос;

SouthFront;

Фонд стратегічної культури.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосила про шостий пакет санкцій проти Росії за неспровоковане вторгнення в Україну. До нього увійшло і пропозиція поетапного нафтового ембарго. Під обмеження ЄС потрапили, зокрема, відповідальні особи за вчинення армією Росії звірств у Бучі.

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