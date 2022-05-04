Уряд Великобританії запровадив нові санкції проти Російської Федерації. У Лондоні оголосили про заборону на експорт послуг у РФ.
Про це повідомляє прес-служба британського уряду.
"Міністр закордонних справ Ліз Трас сьогодні оголошує про заборону на експорт послуг до Росії, відрізаючи її від ведення бізнесу з британськими секторами, які мають вирішальне значення для російської економіки", - йдеться в повідомленні.
Які обмеження застосували:
- заборона на надання бухгалтерських послуг, консультацій з управління та PR російським підприємствам, а це 10%.
- блокування контенту RT і Sputnik в соціальних мережах, інтернет-сервісах і магазинах додатків.
"Ведення бізнесу з режимом Путіна є моральним банкрутством і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань у всій Україні. Скорочення доступу Росії до британських послуг чинить більший тиск на Кремль і, врешті - решт, допоможе забезпечити поразку Путіна в Україні", - пояснила Трас.
Під санкції потрапили:
- Євген Піддубний - військовий кореспондент Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії;
- Олександр Коц - військовий кореспондент Російської газети "Комсомольская правда";
- Дмитро Стешин - російський журналіст, спеціальний кореспондент "Комсомольської правди".
Санкційний список юросіб поповнили:
- Всеросійське державне телебачення і радіомовлення;
- Інфорос;
- SouthFront;
- Фонд стратегічної культури.
Як раніше повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосила про шостий пакет санкцій проти Росії за неспровоковане вторгнення в Україну. До нього увійшло і пропозиція поетапного нафтового ембарго. Під обмеження ЄС потрапили, зокрема, відповідальні особи за вчинення армією Росії звірств у Бучі.