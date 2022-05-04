Під обмеження ЄС потрапили, зокрема, відповідальні особи за вчинення армією Росії звірств у Бучі.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про шостий пакет санкцій проти Росії за неспровоковане вторгнення в Україну. До нього ввійшла й пропозиція поетапного нафтового ембарго.

Про це вона написала у Twitter.

Під обмеження ЄС потрапили, зокрема, відповідальні особи за вчинення армією Росії звірств у Бучі.

"Сьогодні ми представляємо шостий пакет санкцій. По-перше, ми внесли високопоставлених військових й інших осіб, котрі здійснювали воєнні злочини у Бучі. Ми знаємо, хто ви. І ви будете притягнуті до відповідальності", - заявила президентка ЄК.

Крім того, під санкції потрапили ряд фінансових установ Росії, а також російські пропагандисти.

"По-друге, ми вносимо під обмеження Сбєрбанк – безумовно, найбільший банк Росії – й два інші великі банки. По-третє, ми забороняємо доступ до нашого ефіру трьом великим державним мовникам, які агресивно поширюють путінську брехню і пропаганду. Нарешті ми пропонуємо заборонити російську нафту. Скажемо прямо: це буде непросто. Але ми зобов’язані над цим працювати", - сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Євросоюз хоче перемоги України над Росією.

"Саме тому я пропонує почати роботу над масштабним пакетом відновлення для наших українських друзів. Цей пакет повинен принести великі інвестиції для задоволення потреб і проведення необхідних реформ", - додала фон дер Ляєн.

П'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії набув чинності 8 квітня. Він включав заборону на купівлю російського вугілля з серпня 2022 року і заборону російським кораблям заходити в порти ЄС.

Також заборонені транспортні перевезення до Білорусі й РФ, але для певних товарів є виключення.

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