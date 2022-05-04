Чотири НПЗ в Європі, зокрема, в Іспанії, Німеччині та Нідерландах "чисті від російських молекул".

Європейські нафтопереробні заводи (НПЗ) британської British Petroleum більше не використовують російську нафту.

Про це заявив глава компанії Бернард Луні, повідомляє Bloomberg.

Компанія повністю "очистила" свої чотири європейських нафтопереробних заводи - в Іспанії, Нідерландах і Німеччині - від російської сировини, розповів Луні.

Коментуючи прогнози щодо цін на енергоресурси, глава British Petroleum зазначив, що на ринок вже не надходить близько 1 млн б/с нафти з Росії, і цей обсяг може подвоїтися в травні, коли вже санкції набудуть чинності.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Нафтогазовий британсько-нідерландський гігант Shell оголосив про свій намір повністю піти з російського ринку, в тому числі відмовившись від нафти та газу і закривши мережу АЗС в Росії.

8 березня 2022 року британська транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum заявила про те, що не буде укладати нові контракти на купівлю нафти та газу з Росії

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав ЄС передбачити в шостому пакеті санкцій проти РФ ембарго на імпорт російської нафти.

За даними експертів, Росія в разі введення ЄС нафтового ембарго втратить до 24% надходжень до держбюджету. Крім того, у разі введення ЄС заборони на імпорт російської нафти, Росія не зможе знайти інших покупців.

3 травня 2022 року міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина "не проти заборони на нафту з Росії".

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