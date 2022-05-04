Європейські нафтопереробні заводи (НПЗ) британської British Petroleum більше не використовують російську нафту.
Про це заявив глава компанії Бернард Луні, повідомляє Bloomberg.
Компанія повністю "очистила" свої чотири європейських нафтопереробних заводи - в Іспанії, Нідерландах і Німеччині - від російської сировини, розповів Луні.
Коментуючи прогнози щодо цін на енергоресурси, глава British Petroleum зазначив, що на ринок вже не надходить близько 1 млн б/с нафти з Росії, і цей обсяг може подвоїтися в травні, коли вже санкції набудуть чинності.
Війна в Україні та ситуація з нафтою:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- Нафтогазовий британсько-нідерландський гігант Shell оголосив про свій намір повністю піти з російського ринку, в тому числі відмовившись від нафти та газу і закривши мережу АЗС в Росії.
- 8 березня 2022 року британська транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum заявила про те, що не буде укладати нові контракти на купівлю нафти та газу з Росії
- Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав ЄС передбачити в шостому пакеті санкцій проти РФ ембарго на імпорт російської нафти.
- За даними експертів, Росія в разі введення ЄС нафтового ембарго втратить до 24% надходжень до держбюджету. Крім того, у разі введення ЄС заборони на імпорт російської нафти, Росія не зможе знайти інших покупців.
- 3 травня 2022 року міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина "не проти заборони на нафту з Росії".
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