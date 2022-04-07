Посольство РФ в Ірландії скаржиться на небажання місцевого бізнесу постачати їм пальне, щоб опалювати приміщення та гріти воду, і просить місцеву владу втрутитися.

У посольстві Росії в Ірландії закінчується пальне, необхідне для опалення будівлі та гарячої води, і скаржаться на те, що численні ірландські нафтові компанії відмовляються обслуговувати російських дипломатів.

Через це посольство звернулося до МЗС Ірландії з проханням втрутитися "в цю явно дискримінаційну справу", пише Irish Mirror.

У листі російських дипломатів, надісланому ще 22 березня, зазначалося, що "нинішній постачальник пального для посольства відмовився постачати дизельне паливо". Інші постачальники, до яких зверталося посольство РФ, також відмовилися від співпраці.

"Росіяни були у відчаї й шукали 3000 літрів мазуту якомога швидше. Вони були б готові здійснити повну оплату перед доставкою. Питання не в грошах, вони готові заплатили будь-яку суму... У них закінчується пальне, і до вихідних залишалося мало мазуту або взагалі не залишилося. Посольство намагалося отримати пальне у кількох нафтових компаній в Дубліні, а потім спробувало знайти постачальників у передмістях та прилеглих районах", - розповіло Irish Mirror джерело в одній з нафтовій компаній.

Як зазначає видання, після консультації з керівництвом у цій компанії також відмовилися відправляти росіянам пальне через варварські вбивства в Україні.

Коментуючи ситуацію віце-прем'єр Ірландії Лео Варадкар заявив: "Симпатій до російського уряду, російського посольства я не маю".

Проте уряд Ірландії перевіряє, чи зобов'язаний він втрутитися і допомогти російському посольству відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Але джерела в ірландському уряді зазначають, що Міністерство закордонних справ "не може змусити компанію вести бізнес з росіянами".

У посольстві Росії відмовилося коментувати ситуацію, що склалася з постачанням палива.

Разом із тим Irish Mirror додає, що це не єдина проблема, яку має посольство РФ в Ірландії.

"Посольство РФ відчуває складнощі, тому що ніхто не хоче мати з ними справу через те, що відбувається в Україні. Проблеми не тільки з деякими нафтовими компаніями, але й з банками та багатьма іншими підприємствами", - пише видання.

Зокрема, за даними джерел, Банк Ірландії вирішив заморозити рахунки російських дипломатів.

Окрім того, посольство Росії також поскаржилося МЗС Ірландії про те, що росіяни в цій країні відчувають "небезпеку та дискримінацію" через війну, яку Кремль розв'язав проти України.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Росія стикнулася з масовою висилкою своїх дипломатів з багатьох європейських країн.

Зокрема, 14 березня влада Словаччини вирішила вислати з країни трьох дипломатів РФ. Пізніше влада Нідерландів вирішила вислати з країни 17 співробітників російського посольства, а з Бельгії - 21 дипломата РФ. При цьому посольство Нідерландів в РФ частково призупинило роботу.

Греція та Португалія оголосили, що також висилають з країни російських дипломатів. Афіни позбулися 12 російських дипломатів, а Лісабон - десятьох. Також, Естонія висилає 14 консульських співробітників РФ та закриває консульство Росії. Данія вирішила вислати 15 російських дипломатів за шпигунство.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс оголосив, що уряд відсилає посла РФ Олексія Ісакова до Росії у відповідь на війну проти України. Після чого знизити рівень дипломатії з Росією вирішив і уряд Латвії. Значну кількість російських дипломатів вигнали з Німеччини - 40 осіб мають залишити територію країни.

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