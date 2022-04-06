Прем'єр-міністр країни зазначив, що демократичним правом України є рішення про свою політичну орієнтацію.

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що його країна підтримала заявку України на членство в Євросоюзі і продовжить це робити.

Про це Мартін сказав в ірландському парламенті, де виступав з промовою президент України Володимир Зеленський, передає "Європейська правда",

"Я привітав і підтримав заявку України на членство в ЄС. Я привітав цю заявку, і я підтверджую цю підтримку сьогодні в цьому залі", - сказав Мартін.

Він додав, що демократичним правом України та українського народу є рішення про свою політичну орієнтацію.

"Ви обрали подачу заявки на членство в ЄС. Ми знаємо, що розширення ЄС було силою стабілізації та демократизації в сусідніх державах ЄС. Це стратегічний інтерес Євросоюзу, це інтерес України. Як я сказав вам, президент Зеленський, коли ми розмовляли, я продовжу підтримувати справу України", – запевнив глава ірландського уряду.

Президент Володимир Зеленський на саміті ЄС минулого місяця оприлюднив інформацію про держави, які в закритих дискусіях висловлювали скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу і вагалися з цього питання. Зеленський виділив країни-члени за рівнем їх підтримки, а про підтримку Ірландії сказав – "ну, практично".

Вас також можуть зацікавити новини: