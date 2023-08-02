Серед вкрадених продуктів - яблука, цукерки, сухофрукти, газовані напої та навіть замотане у фольгу масло.

Російські туристи під час відпочинку в турецькому готелі вкрали зі шведського столу 35 кілограмів їжі, мотивуючи це тим, що їм "треба щось їсти у поїзді".

Подія сталася в одному з готелів Анталії. Російські туристи хотіли винести вкрадену їжу з готелю, але співробітники цьому завадили.

У соцмережах зявилося відео, на якому видно, як співробітники готелю висипають на ліжко величезні пакунки з їжею – яблуками, цукерками, сухофруктами, десятками банок з газованими напоями, величезним пакетом соусів. Також росіяни назбирали собі величезну кількість пакетиків цукру та чаю. Вони навіть виносили з ресторану масло, загортаючи його у фольгу.

На відео чути, як російська туристка намагається виправдовуватись, постійно змінюючи версії.

Спочатку вона заявляє, що все це їм дали в готелі. Потім називає всі 35 кілограмів їжі "гостинцями". Після цього вона заявляє, що всю цю їжу хотіла залишити співробітникам готелю.

Але саме оригінальне виправдання вона приберегла наостанок, видавши це за своєрідний "ланч-бокс". "В дорогу, ну в поїзд поїсти", - виправдовується росіянка.

Крім їжі, російські туристи намагалися вкрасти з готелю величезний пакунок із шампунями та іншою косметикою.

Де зараз приймають російських туристів

Напрямки відпочинку для російських туристів зараз дуже обмежені. Дуже багато країн Європи вводять для них обмеження на в'їзд.

Зокрема, Італія, Іспанія та Франція значно збільшили термін розгляду заяв росіян на шенгенські візи. Також у Грузії громадяни організували протести проти прибуття в Батумі круїзного лайнера з російськими туристами та пропагандистами на борту.

А в одному з топових готелів у Туреччині на туристів з РФ кидали пляшки з балкона

Це не дивно, адже поведінка росіян за кордоном залишає бажати кращого.

Так, нещодавно у Чорногорії на курорті п'яні росіяни намагались рознести ресторан і застосували фізичну силу до власника закладу.

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