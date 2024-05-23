Нові правила набувають чинності 29 травня 2024 року.

Норвегія заборонила в'їзд до країни російським туристам. Аналогічне рішення ще у вересні 2022 року ухвалили три інші країни Європи, які є сусідами з Росією на півночі, – Латвія, Литва та Естонія.

"Уряд вводить додаткові обмеження на в'їзд до Норвегії для громадян Росії, які прибувають до країни з туристичною метою. Нові правила набувають чинності 29 травня", – йдеться в заяві на сайті норвезького уряду.

Зазначається, що правила видачі віз для громадян РФ було посилено ще навесні 2022 року, після чого видача туристичних віз росіянам здебільшого припинилася. З набуттям чинності нових правил можливості в'їзду в країну для них будуть обмежені додатково.

Відео дня

"Рішення про обмеження можливостей для в'їзду відповідає зайнятій Норвегією позиції щодо необхідності спільної з нашими союзниками та партнерами реакції на незаконну агресію Росії проти України", – каже міністерка юстиції та громадської безпеки Еміліє Енгер Мель.

Зміна правил означає, що російським громадянам, на яких поширюється дія інструкції, поліція може відмовити у в'їзді.

"Громадянам Росії, які прибувають у туристичних та інших цілях не першорядної важливості, буде відмовлено у в'їзді до Норвегії під час перетину кордону. Жорсткість правил поширюється як на тих громадян Росії, яким Норвегія видала візу до посилення правил навесні 2022 року, так і на тих, чия віза була видана іншими країнами Шенгенської угоди", – заявляє влада.

Уточнюють, що в деяких випадках робитимуть винятки, наприклад, для росіян, які приїжджають у гості до близьких родичів, які проживають у Норвегії (батьків, офіційно зареєстрованого подружжя, фактичного подружжя і дітей). Також винятки зроблять для громадян РФ, які прибувають з метою роботи або навчання в Норвегії або інших країнах Шенгенської угоди.

Як повідомляв УНІАН, на тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Фінляндія також заявила про намір продовжити обмеження на в'їзд до країни росіян.

Міністерський комітет із зовнішньої політики і політики безпеки Держради Фінляндії і президент республіки Саулі Нііністьо розглянули на засіданні обмеження на в'їзд росіян у країну і в Шенгенську зону через Фінляндію. Зазначалося, що поїздки російських громадян все ще можуть становити загрозу для міжнародних відносин Фінляндії, тому слід зберегти обмеження на несуттєві поїздки і посилити їх, щоб уникнути зловживань.

Вас також можуть зацікавити новини: