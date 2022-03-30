Російсько-французька компанія також припинила поставки запчастин.

Російсько-французька компанія PowerJet припинила техобслуговування і ремонт двигунів SaM146 для літаків Superjet 100. Припинено постачання запчастин.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

PowerJet, яка зареєстрована у Франції, повідомила про зупинку дії контракту після того, як набули чинності санкції ЄС та США проти Росії. Компанія припинила постачання запчастин для SaM146, техпідтримку та ремонт двигунів, у тому числі повернення відремонтованих двигунів, а також надання їх у користуванні на умовах лізингу.

У зв'язку з цим в Мінпромторгу РФ вирішили використовувати запчастини та підмінні двигуни SaM146. Також в Росії запропонували відібрати майно іноземних компаній, які відмовилися працювати на російській території.

У свою чергу голова Мінпромторгу Денис Мантуров в березні заявив, що запчастин для обслуговування SSJ100 в Росії вистачить "на значний час".

За його словами, в поточному році замовники отримають мінімум 19 SSJ100, в тому числі нові заводські та раніше не реалізовані "білі хвости" – для них "повністю є іноземна комплектація". Манутров вказав, що сертифікація імпортозамінної версії "Суперджета" очікується у 2023 році, їх хочуть оснастити двигунами ПД-8 російського виробництва.

Як раніше повідомляв УНІАН, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну авіакомпанії припинили використовувати російську територію. У зв'язку з цим в уряді РФ стали обговорювати націоналізацію повітряних суден, які належать іноземним компаніям. На початку березня Airbus припинив технічне обслуговування літаків авіакомпаній РФ.

Для розв'язання питання Росія звернулася до Китаю з проханням поставити запчастини для літаків, але в Пекіні відмовили.

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