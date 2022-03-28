Відомство змушене перейти на паперовий документообіг.

Хакери здійснили атаку на IT-інфраструктуру російської авіавлади. Росавіація втратила приблизно 65 терабайтів даних.

Про це повідомляє Telegram-канал Авиаторщина.

Інцидент стався 26 березня. Відзначається, що хакери стерли весь документообіг, пошту, файли на серверах, всі документи. Всього Росавіація втратила приблизно 65 терабайтів даних.

"Пропав весь документообіг, електронні листи, файли на серверах, зараз йде пошук реєстру повітряних суден і авіаційного персоналу, видалена система державних послуг. Втрачені всі вхідні та вихідні листи за 1,5 року. Як працювати, не знаємо", - поскаржилися в російському відомстві.

При цьому зазначено, що бекапи не робили через брак фінансування. Атаку пов'язують з неякісним виконанням договору підприємством ТОВ "ІнфАвіа", яке експлуатує ІТ-інфраструктуру Росавіації.

Тепер у відомстві змушені перейти на паперовий документообіг, а для передачі повідомлень використовують фельд'єгерську пошту та "Пошту Росії".

Як раніше повідомляв УНІАН, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну авіакомпанії припинили використовувати російську територію. У зв'язку з цим в уряді РФ стали обговорювати націоналізацію повітряних суден, які належать іноземним компаніям. На початку березня Airbus припинив технічне обслуговування літаків авіакомпаній РФ.

Для розв'язання питання Росія звернулася до Китаю з проханням поставити запчастини для літаків, але у Пекіні відмовили.

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