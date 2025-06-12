За словами канцлера Німеччини, за необхідності питання знову обговорять у Європейській раді.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив надію, що Європейський Союз прийме 18-й пакет санкцій проти Росії вже наступного тижня, незважаючи на протидію Словаччини.

Як пише BILD, відповідну заяву Мерц зробив у Берліні після зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Я вдячний за те, що Єврокомісія ініціювала пропозиції щодо 18-го пакету санкцій. Якщо все піде за планом, то він буде прийнятий вже наступного тижня", - сказав канцлер Німеччини.

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За словами Мерца, попри опір Братислави, переговори щодо пакету санкцій почнуться наступного тижня в комітеті постійних представників країн ЄС у Брюсселі.

"За необхідності нам доведеться знову обговорити це в Європейській раді. Але, можливо, вже наступного тижня вдасться досягти угоди", - припустив канцлер.

При цьому видання зазначає, що він мав на увазі майбутній саміт ЄС.

Фредеріксен, у свою чергу, закликала до більш жорсткого курсу щодо Москви, зазначивши, що Захід занадто довго покладався на переговори з Кремлем. Паралельно в США триває робота над можливими санкціями з боку Конгресу та адміністрації.

Позиція Словаччини щодо санкцій проти РФ

Як писав УНІАН, Словаччина погрожує Європейській комісії ветуванням нового пакету санкцій проти РФ. Про це заявив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який також додав, що заручитися підтримкою Братислави можна лише за умови надання їй практичного вирішення проблем.

Останні, за словами Фіцо, можуть бути в разі припинення поставок російських ресурсів. Він вимагає від Європейської комісії "реалістичного рішення щодо кризової ситуації", в якій може опинитися Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з РФ.

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