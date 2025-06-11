Він вимагає знайти рішення кризової для його країни ситуації.

Словаччина погрожує Європейській комісії ветуванням нового пакета санкцій проти Російської Федерації.

Відповідну заяву зробив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook словацький прем'єр-міністра Роберт Фііцо. За його словами, залучитися підтримкою Братислави можна лише за умови надання їй практичного вирішення проблем, які виникнуть у разі припинення постачання російських ресурсів:

"Словацька Республіка не підтримає майбутній 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації, якщо Європейська Комісія не надасть їй реалістичного рішення щодо кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".

Нові санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження в енергетичному та фінансовому секторах.

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Одним із ключових елементів пакета є зниження "стелі цін" на російську нафту: ЄК пропонує встановити її на рівні 45 доларів за барель замість нинішніх 60. Це питання також буде винесено на розгляд лідерів G7 під час їхньої зустрічі в Канаді.

Крім того, Єврокомісія ініціює включення ще 22 російських банків до санкційного списку, повну заборону транзакцій з ними, розширення санкцій на банки третіх країн, які допомагають Росії обходити обмеження та включення до санкційного списку Російського фонду прямих інвестицій.

Також планується заборонити імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, навіть якщо переробка відбувалася за межами РФ. Це спрямовано на боротьбу зі схемами обходу санкцій через треті країни.

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