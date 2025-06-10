Протягом останніх кількох днів російські війська "свідомо і безжально" атакували цивільне населення України, заявив він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував Росію за удари по Україні, які він назвав терором проти цивільного населення.

Як повідомляє Welt, таку заяву німецький канцлер зробив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Зазначається, що Мерц звинуватив Росію в "найсерйозніших військових злочинах" за нещодавні масовані атаки на Київ та інші українські міста.

Він наголосив, що протягом останніх кількох днів російські війська "свідомо і безжально" атакували цивільне населення України із застосуванням численних безпілотників і крилатих ракет.

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Фрідріх Мерц додав, що ці атаки були "терором проти цивільного населення" і "чим завгодно, але тільки не пропорційною відповіддю" на "дуже точні" українські удари по російських військові аеродромах.

Атаки РФ по Україні

В останні дні спостерігається серія потужних атак російських окупаційних військ на українські міста. В ніч на понеділок Україна зазнала найбільшої нічної атаки безпілотників з початку війни. Повітряні сили повідомляли, що ворог застосував майже 500 засобів повітряного нападу – 479 безпілотників і 20 крилатих ракет.

Водночас 10 червня основний удар окупанти спрямували на Київ, постраждала і Одещина. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія атакувала українську столицю великою кількістю засобів практично з усіх боків.

Загалом противник запустив по Україні 322 засоби повітряного нападу. Українській ППО вдалося знешкодити 284 повітряні цілі.

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