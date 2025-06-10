Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував Росію за удари по Україні, які він назвав терором проти цивільного населення.
Як повідомляє Welt, таку заяву німецький канцлер зробив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Зазначається, що Мерц звинуватив Росію в "найсерйозніших військових злочинах" за нещодавні масовані атаки на Київ та інші українські міста.
Він наголосив, що протягом останніх кількох днів російські війська "свідомо і безжально" атакували цивільне населення України із застосуванням численних безпілотників і крилатих ракет.
Фрідріх Мерц додав, що ці атаки були "терором проти цивільного населення" і "чим завгодно, але тільки не пропорційною відповіддю" на "дуже точні" українські удари по російських військові аеродромах.
Атаки РФ по Україні
В останні дні спостерігається серія потужних атак російських окупаційних військ на українські міста. В ніч на понеділок Україна зазнала найбільшої нічної атаки безпілотників з початку війни. Повітряні сили повідомляли, що ворог застосував майже 500 засобів повітряного нападу – 479 безпілотників і 20 крилатих ракет.
Водночас 10 червня основний удар окупанти спрямували на Київ, постраждала і Одещина. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія атакувала українську столицю великою кількістю засобів практично з усіх боків.
Загалом противник запустив по Україні 322 засоби повітряного нападу. Українській ППО вдалося знешкодити 284 повітряні цілі.