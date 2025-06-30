Треба зменшити надходження російських грошей, які виділяються на війну, наголосив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський прагне, аби Німеччина вплинула на Угорщину з метою схвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на початку зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем у Києві.

"Ми вдячні за підтримку 18-го санкційного пакета проти російської агресії. Я знаю, що європейські лідери дуже близькі до цього пакету. Я знаю, що є деякі, поки що, непорозуміння з офіційним Будапештом, і тут ми, зі свого боку, хотіли би сказати, що звертаємось до Німеччини як до сильних лідерів Європи щодо вашого діалогу до Угорщини", - відзначив Зеленський.

Глава держави хоче, аби Німеччина вплинула на Угорщину.

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"Я думаю, що це в інтересах всієї Європи, щоби пакети проти агресії Росії працювали, щоби Росія відчувала високу вартість цієї війни, і саме через санкції їх економіка буде страждати. Безумовно, це буде зменшення виділення грошей Росії на машину війни", - наголосив Зеленський.

При цьому, як сказав глава держави, Україна, своєю чергою, поводить себе дуже дипломатично і конструктивно, і не відповідає на відповідні кроки Угорщини.

Зокрема, Україна хотіла би, щоб "ми залишались у союзі партнерів і друзів".

"Безумовно, Україні є чим відповісти. Але, все ж таки, ми партнери, і ворог у нас один. Це Росія", - додав Зеленський.

Своєю чергою німецький міністр Вадефуль відзначив, що Німеччина буде на боці України і в майбутньому.

"Що стосується російської загарбницької війни всупереч міжнародному праву, ми знаємо, що ви захищаєте не лише суверенітет, свободу України, а й суверенітет і свободу Європи. І таким чином - Німеччини. І тому, ми підтримуємо вас. Не важливо, з якими задачами ми будемо стикатися. І ви, і ми, які б ситуації не були ситуації - ми знайдемо правильні відповіді на це", - підкреслив Вадефуль.

Глава МЗС Німеччини додав, що Зеленський абсолютно правильно відзначив потребу збільшення тиску на Росію стосовно перемир'я і мирних переговорів.

"Хочу подякувати за велику готовність України до цього, тому що ми знаємо, що Росія зволікає і це ми не можемо приймати", - додав міністр.

Він зазначив, що вживаються відповідні заходи, і прикладом є підготовка до затвердження 18-го пакету санкцій.

"Ми хочемо переконати всіх європейських партнерів, щоби цей пакет був ефективний. І наших американських колег також, щоби й США вжили відповідних заходів теж. Путін має знати, що якщо він щось робить погане, це не залишиться без висновків. І чим чіткіше ми це сформулюємо - тим буде краще", - сказав Вадефуль.

Санкції проти Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Угорщина намагається систематично блокувати усі питання на рівні Євросоюзу, які стосуються підтримки України. На минулому тижні Угорщина і Словаччина вирішили не підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

"Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити країнам-членам, включаючи Угорщину і Словаччину, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту", - пояснив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Водночас 30 червня стало відомо, що ЄС на пів року продовжив санкції проти Росії, а саме до 31 січня 2026 року. Такі санкції передбачають обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

У ЄС впевнені, що санкції проти Москви слід зберегти, "поки незаконні дії РФ будуть "порушувати норми міжнародного права".

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