Зниження "стелі цін" на російську нафту відкладається.

Угорщина і Словаччина вирішили не підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Про це заявив у понеділок, 23 червня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на пресбрифінгу, повідомляє Reuters.

За його словами, таке рішення було ухвалене у відповідь на плани ЄС поетапно відмовитися від імпорту російських енергоносіїв.

"Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити країнам-членам, включаючи Угорщину і Словаччину, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту", - сказав Сіярто.

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10 червня Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій, який, серед іншого, передбачав зниження регульованої ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, а також додаткові обмеження стосовно російських банків та військово-промислового комплексу.

Пізніше було представлено план поступової заборони імпорту до ЄС російських енергоносіїв.

У відповідь прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає пакет санкцій, якщо Єврокомісія не запропонує шлях вирішення ситуації, у якій, за його словами, опиниться Словаччина, якщо блок поступово відмовиться від імпорту російських енергоносіїв.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС зняти з порядку денного запропоновану заборону на російські енергоносії через очікуване зростання цін на них після американських бомбардувань Ірану.

Як відомо, санкційні пропозиції у ЄС потребують одностайної підтримки країн-учасниць для затвердження.

Санкції ЄС проти РФ - інші новини

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія запропонувала 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження в енергетичному та фінансовому секторах.

Зокрема, пропонується знизити "стелю цін" на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прогнозував схвалення пакету санкцій до завершення другої декади червня. Однак відмова США приєднатися до обмежень і нинішнє вето відтермінують ці плани.

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