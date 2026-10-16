Також Дмитрієв анонсував "деякі важливі ініціативи між РФ та США найближчим часом".

Спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна та головний виконавчий директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що США шукають варіанти скасування санкцій проти РФ. Його слова цитують росЗМІ.

"По-перше, американці дедалі більше усвідомлюють, що санкції шкодять саме США. По-друге, вони самі загнали себе в ситуацію, коли намагаються знайти варіанти, як їх скасувати", - сказав Дмитрієв.

Спеціальний представник глави РФ також анонсував "деякі важливі ініціативи між РФ і США найближчим часом". Він додав, що країни обговорюють спільні проєкти у сфері дата-центрів, зокрема з використанням потужностей російських атомних електростанцій.

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Крім того, раніше Дмитрієв заявив, що перебуває на постійному зв’язку зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером з різних питань.

США розглядають скасування санкцій щодо "тіньового флоту" Росії

Раніше Reuters із посиланням на представника американської влади повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій щодо суден "тіньового флоту", які перевозять нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели.

Представник американської влади зазначив, що мета цього кроку – зниження рекордно високих світових ставок фрахту. За його словами, обговорення цього питання розпочалися майже одразу після того, як Трамп скасував санкції щодо російського дизельного палива.

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