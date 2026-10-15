Білий дім розглядає зняття санкцій з 'тіньового флоту' Росії, - Reuters

Білий дім активно розглядає питання ослаблення санкцій щодо кораблів "тіньового флоту" РФ.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій щодо кораблів "тіньового флоту", які перевозять нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели.

Як повідомив Reuters представник американської влади, мета цього кроку – зниження рекордно високих світових ставок фрахту. Зазначається, що обговорення цього питання розпочалися майже одразу після того, як Трамп скасував санкції щодо російського дизельного палива.

За словами представника влади США, нові дискусії зосереджені на можливості дозволити перевезення "легальної нафти" на кораблях, які раніше потрапили під санкції. Йдеться про сиру нафту або нафтопродукти, на які не поширюються санкції Вашингтона (на відміну від російської чи іранської нафти, що перебуває під обмежувальними заходами).

Відео дня

Як зазначив чиновник, мета полягає в тому, щоб збільшити обсяги вивезення сирої нафти та нафтопродуктів із країн Перської затоки.

Представник влади пояснив, що компанії, які бажають скористатися такими кораблями, повинні будуть подати відповідну заявку до Міністерства фінансів США.

При цьому, як повідомило видання, у Міністерстві енергетики США запевнили, що будь-яке послаблення санкцій щодо "тіньового флоту" не допоможе Росії транспортувати нафту чи нафтопродукти.

Видання зазначило, що в аналітичній записці компанія Energy Aspects наголосила, що пом’якшення санкцій щодо "тіньового флоту" навряд чи суттєво вплине на ставки фрахту, проте може сприяти збільшенню обсягів транспортування нафти на Близькому Сході.

Як повідомили джерела в морській галузі, послаблення санкцій навряд чи призведе до загального зниження ставок фрахту, оскільки страховики кораблів все одно зобов’язані дотримуватися нормативних вимог ЄС та Великої Британії.

Угода Трампа і Путіна щодо дизельного палива

Минулого тижня Трамп оголосив про досягнення домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним щодо поставок дизельного палива на американський ринок. Зокрема, РФ поставить на ринки понад 300 тис. тонн дизеля. Ще 500 тис. тонн, за його словами, має надійти в листопаді, а згодом – ще мільйон тонн.

Вчора аналітики ISW зазначили, що попри внутрішній дефіцит, Кремль надасть пріоритет виконанню зобов’язань перед США, оскільки сподівається використати угоду про дизельне паливо для просування своїх інтересів у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: