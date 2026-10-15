У Німеччині закликали припинити військову допомогу Україні і зняти санкції з РФ

Парламент німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт ухвалив відповідну резолюцію.

Парламент німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт 14 жовтня ухвалив резолюцію, у якій закликав припинити військову допомогу Україні та скасувати санкції проти Росії. Про це повідомляється на сайті місцевого парламенту.

Зазначається, що резолюцію "Мирні переговори замість розширення війни в Україні" внесли на розгляд ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та лівопопулістський "Союз соціальної справедливості та економічного здорового глузду" (BSW).

"Економічні санкції проти Росії повинні бути негайно скасовані. Фінансова підтримка України має бути негайно припинена, якщо вона виходить за межі гуманітарної допомоги. Постачання зброї в Україну має бути зупинене. Додаткові військові поставки лише затягують війну та підвищують ризик подальшої ескалації", - йдеться у документі.

Відео дня

У заяві також підкреслюється, що політика санкцій, спрямованих проти Росії, постачання зброї та фінансова допомога Україні нібито зазнали невдачі. Такі дії, на їх думку, не сприяють припиненню конфлікту; натомість підвищують ризик поширення війни на інші держави.

Тому депутати запропонували змінити підхід і зосередитися на дипломатії, а також "нормалізації" відносин між РФ і Німеччиною.

Крім того, документ передбачає вимогу домагатися нейтрального статусу України як одного з елементів довгострокового мирного врегулювання.

Земельний парламент закликав уряд Саксонії-Ангальт використати всі доступні політичні можливості для реалізації цих вимог. Зокрема, пропонується висунути відповідну ініціативу в Бундесраті – органі представництва федеральних земель Німеччини, який бере участь у законодавчому процесі на загальнодержавному рівні.

АдН і BSW, що мають більшість у земельному парламенті, підтримали резолюцію під час голосування. Водночас депутати Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "Зелених" та Лівої партії виступили проти документа.

План Європи для України

Раніше ЗМІ повідомляли, що США та європейські партнери розробляють спільну мирну ініціативу, яка має допомогти завершити російсько-українську війну. План передбачає гарантії безпеки для України, фінансування її відбудови та економічні стимули для Росії.

Водночас на тлі скандалу з допомогою США європейські лідери пообіцяли подвоїти свою підтримку України. Зокрема, Британія пообіцяла прискорену військову та економічну допомогу – зокрема, нову партію ракет для систем протиповітряної оборони, які довели свою ефективність проти російських дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: