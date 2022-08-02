Обмеження торкнуться 43 військових чиновників та 17 організацій

Уряд Канади розширило санкції проти Російської Федерації через війну в Україні. Таким чином, влада країни намагається посилити тиск на російську військову машину.

Про це повідомляється на сайт уряди Канади.

Так, Канада вводить нові заходи щодо 43 військових чиновників і 17 організацій, причетних до вторгнення в Україну і військових злочинів в Україні.

"Канада рішуче засуджує вбивство цивільних осіб в Україні і буде використовувати всі наявні в її розпорядженні засоби для забезпечення повного розслідування порушень міжнародного права на території України, в тому числі в Бучі", - йдеться в повідомленні.

При цьому канадська влада продовжить роботу з міжнародними партнерами для координації дій і введення нових антиросійських санкції.

Як раніше повідомляв УНІАН, Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний обговорив з Начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром чергові поставки озброєння і техніки. Він додав, що генерал Ейр особисто докладає багато зусиль для підтримки України.

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