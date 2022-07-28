У цьому питанні канадський генерал особисто докладає багато зусиль для підтримки України.

Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний обговорив з Начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром чергові поставки озброєння і техніки.

Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ, розмова відбулася у телефонному режимі 27 липня.

"Подякував йому і в його особі премʼєр-міністрові Канади та всьому канадському народу за військову допомогу нашій державі в умовах повномасштабної російської агресії. Ми предметно обговорили хід та обсяги чергових поставок озброєння і техніки", - повідомив Залужний.

Він додав, що генерал Ейр особисто докладає багато зусиль для підтримки України.

Нагадаємо, також Залужний прокоментував поточну ситуацію на фронті. За його словами, утриманню Україною оборонних рубежів і позицій сприяло вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та пального.

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