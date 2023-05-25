Президент Кіпра Нікос Христодулідіс заявив, що держава "з самого початку" запровадила санкції проти Російської Федерації за її агресію проти України, і продовжуватиме це робити. Про це йшлося на брифінгу після зустрічі Христодулідіса з канцлером Німеччини олафом Шольцем в Берліні.
"З самого початку Кіпр запроваджує всі санкції, пов’язані з російським вторгненням в Україну. Ми знаходимося на правильному боці історії і продовжуватимемо в тому ж напрямку", – сказав кіпрський лідер.
Водночас Христодулідіс вимагає, аби ЄС підтримав галузі економіки країни, як судноплавство, які зіткнулися з наслідками санкцій.
"Там, де є витрати для європейської промисловості через рішення, які ми приймаємо - правильні рішення, які ми приймаємо - Європейський Союз повинен втрутитися, щоб підтримати ці сектори", – додав він.
Позиція Кіпру щодо війни в Україні
З перших днів повномасштабної війни в Україні на Кіпрі висловлювали підтримку нашій країні, яка бореться з російською агресією. Посол України на Кіпрі Руслан Німчинський зазначав, що весь політикум країни, включно з опозиційними партіями, підтримує Україну, і свідченням того є прийнята одностайно резолюція.
Як країна-член Європейського Союзу Кіпр приєднувався до санкцій проти РФ, запроваджених у відповідь на агресію Москви.
Зокрема, у російських олігархів забирали "золоті паспорти", а найбільший банк країни закривав рахунки громадян РФ, зокрема, тих, хто має тут нерухомість. Також влада Кіпру застосувала жорсткі заходи щодо тих, хто допомагав Російській Федерації обходити західні санкції.