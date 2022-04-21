Це чергова відповідь на агресію РФ проти України.

Влада Кіпру збирається позбавити громадянства чотирьох російських олігархів, включаючи Олега Дерипаску, який отримав його в обмін на інвестиції в економіку країни.

Про це передає портал "Медуза" з посиланням на кіпрську газету Phileleftheros.

Крім Дерипаски, "золоті паспорти" відберуть у Григорія Березкіна, Ігоря Касаєва, а також Гульбахор Ісмаїлової — сестри олігарха Алішера Усманова. Ці росіяни потрапили під персональні санкції Європейського Союзу у відповідь на агресію РФ в Україні.

Влада Кіпру заздалегідь анонсувала, що збирається позбавити громадянства чотирьох уродженців Російської Федерації. Тоді їхні імена не розкривалися, а зараз інформацію вирішили оприлюднити.

Нагадаємо, раніше проти Дерипаски ввела персональні санкції Великобританія. А в Лондоні його особняк захопили сквотери, після чого вивісили на фасаді будинку антивоєнні плакати. Сам олігарх висловлювався проти війни і назвав дії Путіна "божевіллям, яке зганьбить майбутні покоління". Однак він також вважає, що всі сторони готуються до тривалої конфронтації.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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