Під обмеження потрапили і фізичні, і юридичні особи.

Влада Кіпру застосувала жорсткі заходи щодо тих, хто допомагав Російській Федерації обходити західні санкції. Вжиті заходи включають заморожування активів як фізичних, так юридичних осіб.

"Було неминуче, що банки приймуть ті дії, які вони зробили. І Уряд теж діяв обачно", - цитує фінансового комісара Павлоса Іоанна видання DW.

Зазначається, що йдеться про реалізацію санкцій Британії та США проти 13 фінансистів, які допомагали російським олігархам обходити санкції та приховувати активи. У "чорний список" потрапили як громадяни Кіпру, так особи, що мають і кіпрське, і російське громадянство.

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Санкції Кіпру проти Росії - що відомо

Кіпр як країна-член Європейського Союзу приєднався до санкцій проти Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Так, кіпрська влада забрали "золоті паспорти" у ряду російських олігархів.

Крім того, найбільший банк Кіпру "Bank of Cyprus" оголосив про масове закриття рахунків, відкритих громадянами Російської Федерації. Рішення торкнулося як росіян, які володіють нерухомістю в країні, так і туристів.

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