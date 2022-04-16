На думку голови оборонного відомства Естонії, війна навряд чи закінчиться найближчим часом.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявляє, що нинішні санкції проти Росії мають слабкий ефект.

Про це Лаанет розповів в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt.

"Потрібен час, щоб санкції подіяли. Поки що пройшло відносно мало часу, і тому ми поки бачимо слабкий ефект", - сказав Лаанет.

Міністр оборони Естонії вбачає можливості для посилення санкцій проти РФ, зокрема, шляхом запровадження ембарго на російську нафту і газ. Адже продовжуючи купувати російські енергоресурси, "Європа фінансує війну в Україні".

Лаанет також зазначив, що війна навряд чи закінчиться найближчим часом, і закликав до додаткових операцій НАТО у Східній Європі.

За його словами, глава Кремля постійно перевіряє "червоні лінії" та випробовує кордони західних держав. Не зрозуміло, що діється в голові Путіна. Однак історія показала, що його потрібно зупинити завчасно.

"Якщо Захід чи НАТО не зупинять Путіна, він буде продовжувати і продовжувати", – сказав Лаанет.

Лаанет "на сто відсотків упевнений", що Путін розуміє лише мову сили. Переговори західних політиків щодо війни в Україні не змогли перешкодити президенту Росії реалізувати свої плани в Україні.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар Ентоні Блінкен сказав європейським союзникам, що на думку Сполучених Штатів, війна Росії проти України може тривати до кінця 2022 року. Як пише CNN із посиланням на джерела, і в США і в Європі все частіше погоджуються з думкою, що короткострокового завершення російської агресії не видно.

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