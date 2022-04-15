І в США і в Європі все частіше погоджуються з думкою, що короткострокового завершення російської агресії не очікується.

Держсекретар Ентоні Блінкен сказав європейським союзникам, що на думку Сполучених Штатів, війна Росії проти України може тривати до кінця 2022 року.

Про це пише CNN із посиланням на двох європейських чиновників. І в США і в Європі все частіше погоджуються з думкою, що короткострокового завершення російської агресії не видно.

Багато чиновників, які спілкувалися з CNN, підкреслили, що важко спрогнозувати, скільки точно може тривати війна. Але деякі офіційні особи заявили, що немає жодних ознак того, що кінцеві цілі президента Росії Володимира Путіна змінилися, і навряд чи він буде погоджуватися на дипломатичні переговори, якщо тільки вони не зіткнуться з військовою поразкою.

Як зазначає CNN, думка про те, що це може бути довгостроковий конфлікт, є помітним відступом від перших днів війни, коли очікувалося, що Росія швидко захопить українську столицю Київ, і підкреслює невдачі Москви на полі бою.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що бої триватимуть "місяцями або навіть довше", тоді як двоє інших європейських чиновників заявили, що вони вважають, що бої на сході України можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім зайдуть у глухий кут.

Ентоні Блінкен сказав, що "обговорював зі своїми колегами нашу стурбованість тим, що війна може затягнутися, але всі його завдання зосереджені на тому, як найкраще зупинити її якомога швидше".

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі раніше цього тижня заявив, що до початку нових бойових дій Росії на Донбасі може залишитися кілька тижнів. "Є вікно можливостей, і я думаю, що саме тому характер нашої підтримки настільки важливий. Ми надаємо зброю, техніку, яка необхідна українцям, щоб виконувати потрібну роботу", - зазначив він.

Офіційні особи США вважають додаткову військову допомогу Україні, надану цього тижня, як продовження підтримки, але стверджують, що одна з причин того, що призвело до подвоєння допомоги і додаткової підтримки – це зусилля українців на полі бою.

Ще один високопосадовець Держдепартаменту сказав, що "ми зробили багато, і тому ми віримо і завжди вірили в наших українських партнерів. Але коли ставки в боротьбі подвоюються, збільшується і наша відданість надати їм зброю та обладнання, які вони можуть використати". Також він додав, що українці "дуже ефективно застосували певні системи озброєння".

Чиновники також визнають, що громадськість може втомитися від продовження підтримки України, і їм доведеться нагадати, що бездіяльність коштуватиме ще дорожче.

"Демократію не можна захистити безкоштовно. Це просто так не працює. Дуже помітна ціна — це людські життя. Ми обговорювали кількість людей, які були вбиті та поранені під час цієї війни, але вона має й фінансові витрати, і ви знаєте - ми будемо платити за це у вигляді зростання цін на газ, ми будемо платити за це через загальну інфляцію, що є свого роду наслідками такого роду потрясінь по всьому світу, і людям це не сподобається. І цілком зрозуміло, що людям це не сподобається, але вони також повинні визнати, що бездіяльність коштуватиме набагато, набагато, набагато дорожче", – сказав британський міністр Джеймс Клеверлі.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з зухвалістю і небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 4 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої домівки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН станом на 10 квітня внаслідок дій російських окупантів в Україні загинули 1793 мирних жителі.

Вас також можуть зацікавити новини: