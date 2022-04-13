Обговорення наступного пакету обмежень знаходиться на фінальній стадії.

Наступний пакет санкцій проти Росії може включати повне ембарго на експорт енергоносіїв і розширення обмежень для банківської системи РФ.

Про це в особистому Telegram-каналі написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, затвердження плану дій знаходиться на останній стадії.

"Щодо санкцій. На засіданні групи українських та міжнародних експертів ми фіналізуємо план дій. До обговорення залучено особисто президента Зеленського. Зараз я можу розкрити кілька деталей. Повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також їх подальше розширення на банківський сектор РФ", — повідомив Єрмак.

Керівник Офісу президента пообіцяв скоро розкрити більше інформації про нові обмеження, які накладуть на Росію через війну в Україні. Важливо уточнити, що Єрмак не вказав, чи точно введуть саме згадані санкції.

Донедавна в Європі не всі підтримували ембарго на енергоносії. Наприклад, на початку квітня Австрія виступила проти обмежень на купівлю російського газу. А Угорщина взагалі заявила про готовність купувати газ з РФ за рублі.

Раніше соціолог Ігор Ейдман говорив, що Європейський Союз точно введе ембарго на постачання енергоносіїв з Росії: "Старші члени ЄС, як Німеччина і Франція, будуть тиснути на нових членів, які не хочуть цього ембарго. Це питання буде вирішено. Принципово і питання нафти, і питання газу європейці для себе вирішили. Путінська Росія в будь-якому випадку перестане бути основним постачальником енергоносіїв в Європу".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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