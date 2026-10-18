Санкції проти РФ призупинені на 60 днів: Рубіо пояснив рішення Трампа

За словами Рубіо, Трамп має намір "оцінити економічні наслідки цього кроку".

Президент США Дональд Трамп скасував масштабні санкції проти російських енергоносіїв, передбачені "законом Ліндсі Грема", який він сам підписав у вересні. При цьому держсекретар США Марко Рубіо заявив, що це скасування триватиме 60 днів.

Як пише Reuters, Рубіо повідомив, що Трамп має намір використати цей термін, щоб оцінити економічні наслідки цього кроку.

"Гадаю, президент хоче використати цей 60-денний період, щоб проаналізувати, до яких наслідків для світової економіки – і навіть для економіки США – призведе введення санкцій та мит", – заявив Рубіо.

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Він зазначив, що ситуацію ускладнює те, що "Акт Грема" передбачає не лише санкції проти Росії, а й мита на товари з країн, які імпортують російські енергоресурси. Як приклад Рубіо навів Індію – важливого партнера США, який, незважаючи на диверсифікацію джерел енергії, як і раніше, сильно залежить від російської нафти.

Рубіо також виступив на захист окремої угоди США з Росією, спрямованої на збільшення поставок дизельного палива на світові ринки.

"Це дизельне паливо в будь-якому разі буде продано, – зазначив Рубіо. – Різниця лише в тому, яка його частина дістанеться Сполученим Штатам".

Рубіо заявив, що угода щодо дизельного палива та скасування санкційних обмежень відображають складність врегулювання конфліктів на Близькому Сході та в Україні, які призвели до порушення глобальних поставок енергоносіїв.

"Ці конфлікти, що відбуваються в різних частинах світу, починають перетинатися між собою", – сказав він.

Скасування санкцій проти Росії

Дональд Трамп підписав указ, яким відмовився від застосування санкцій проти Росії згідно із законом Грема. Він пояснив, що це відповідає національним інтересам США.

У Кремлі вже відреагували на рішення Трампа. Представник Путіна Кирило Дмитрієв назвав відмову від санкцій згідно із законом Грема "історичним моментом".

Водночас таке рішення викликало обурення в Сенаті, і багато законодавців розкритикували позицію Трампа.

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