У Кремлі натякнули, що готові разом з Білим домом нести спільну відповідальність за стабільність у світі.

Представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав "історичним моментом" рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти РФ, які передбачав закон Грема.

Російський представник в мережі Х висловив думку, що введення цих санкцій нібито завдало "серйозної шкоди насамперед економіці США та світовим ринкам".

"Призупинення дії деяких положень закону Грема є важливим і справді історичним моментом… Економічна співпраця між Росією та США відповідає інтересам обох країн, сприяє глобальній економічній стабільності та закладає основу для зміцнення довіри й досягнення тривалого миру", – висловився Дмитрієв.

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Потім у своєму дописі він почав розмірковувати про те, що "замість санкцій і конфронтації" потрібен діалог, взаємовигідна співпраця. Також він натякнув, що Кремль готовий разом з Білим домом нести спільну відповідальність за стабільність у світі.

Скасування антиросійських санкцій Трампом

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відмовився від застосування санкцій проти Росії за законом Грема. Він пояснив, що це відповідає національним інтересам США.

У самих США вже почала ширитися хвиля критики у бік Трампа. Так, сенатор Річард Блюменталь, який розробляв закон Грема, різко розкритикував його за відмову запроваджувати нові міри для тиску на Росію.

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